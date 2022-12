सुपौल में भारी मात्रा में गांजा बरामद

सुपौल: बिहार के सुपौल में गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (Three Smugglers Arrested With Ganja In Supaul) हुए. भपटियाही पंचायत के वार्ड नंबर 7 में अलग-अलग गांजा तस्करों के घरों से डॉग स्क्वायड की मदद से 363 किलो 150 ग्राम गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गुरुवार को एसएसबी 45वीं बटालियन के उप कमांडेंट रूपेश शर्मा (Deputy Commandant Rupesh Sharma) ने बताया कि एसएसबी को दो दिन पहले से ही नेपाल से भारत में भपटियाही पंचायत के गांजा तस्कर बेचू मेहता और विनोद यादव के घर भारी मात्रा में मादक पदार्थ आने की गुप्त सूचना मिल रही थी. इसके बाद एसएसबी और भपटियाही थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से भपटियाही पंचायत के वार्ड सात में गांजा तस्कर विनोद यादव सहित पड़ोस के अन्य लोगों के घरों में छापेमारी अभियान चलाया.

'छापेमारी अभियान में विभिन्न घरों से 363 केजी 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया. मौके से गांजा तस्कर कमलेश यादव, अमोद कुमार और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया. जब्त गांजा और गिरफ्तार तस्कर को भपटियाही पुलिस को अग्रेतर कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया है.' - रुपेश शर्मा, उप कमांडेंट, एसएसबी 45वीं बटालियन, वीरपुर

गांजा तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान : थाना अध्यक्ष राघव शरण ने बताया कि एसएसबी 45वीं बटालियन के उप कमांडेंट रुपेश शर्मा के आवेदन के आलोक में गांजा तस्कर बेचू मेहता, विनोद यादव, कमलेश्वरी यादव, अमोद कुमार, प्रदीप कुमार सहित अन्य लोगों के विरुद्ध भपटियाही थाना केस संख्या 179/22 दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. गिरफ्तार गांजा तस्कर कमलेश यादव, अमोद कुमार और प्रदीप कुमार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने के कारण गांजा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. शराबबंदी के बाद बड़ी संख्या में लोग गांजा का सेवन करते हैं. लिहाजा गांजा तस्करी का धंधा जिले में खूब फल फूल रहा है.