सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में सदर थाना (Sadar police station of Supaul district) क्षेत्र के मरीचा गांव में कोसी नदी किनारे एक घड़ियाल बरामद (Alligator found on Kosi river banks in Supaul) किया गया है. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी. जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मरीचा गांव पहुंची. काफी जद्दोजहद के बाद वन विभाग की टीम घड़ियाल को अपने कब्जे में ले लिया और अपने साथ ले गई.

घड़ियाल देखने जुटी ग्रामीणों की भीड़: बताया जाता है कि ग्रामीणों ने कोसी नदी किनारे एक घड़ियाल को देखा. जैसे ही अन्य ग्रामीणों को इसकी खबर लगी, वहां पर घड़ियाल को देखने के लिए वहां ग्रामीणों भारी भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग घड़ियाल को अन्य जलीय जीव बता रहे थे. ग्रामीणों की भीड़ ने घड़ियाल को पकड़ कर रस्सी के सहारे एक खूंटे से बांध दिया. इसके बाद लोगों ने क्षेत्रीय जिला परिषद सदस्य को इसकी सूचना दी. जिला परिषद सदस्य परवेज नैयर ने वन विभाग को कोसी नदी किनारे घड़ियाल मिलने की जानकारी दी.

सुपौल में घड़ियाल बरामद

इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मरीचा गांव पहुंचकर घड़ियाल को अपने कब्जे में ले लिया. इस बाबत वन विभाग के रेंजर अरुण गुप्ता ने बताया की करीब पांच फीट का घड़ियाल है. वन विभाग ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है. जिला परिषद सदस्य परवेज नैयर ने बताया कि गोपालपुर सिरे पंचायत पहुंची वन विभाग की टीम घड़ियाल काे रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई.

