सिवान: बिहार के सिवान में एक युवक की सड़क हादसे में मौत (Youth Died In Road Accident In Siwan) हो गई. जहां स्कार्पियो से कुचलकर एक युवक की मौत (Youth Died In Siwan) हो गई. जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के सम्बंध में बताया जा रहा है कि किसराय ओपी थाना क्षेत्र के सहलौर सड़क किनारे खड़े एक युवक को तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने कुचल दिया. जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई. मृतक का नाम ब्रजी मोहन माली बताया जा रहा है. जो सराय ओपी का निवासी है. घटना के बाद आनन फानन में गांव के लोगों ने मृतक को अस्पताल लाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घर के बाहर खड़ा था युवक : मिली जानकारी के अनुसार सुबह सराय ओपी थाना क्षेत्र के सहलौर निवासी ब्रिज माली अपने घर के बाहर जैसे ही निकलकर खड़ा ही हुआ था. तभी तेज रफ्तार से स्कार्पियो आयी और रौंदते हुए मौके से फरार हो गई. जब तक वहां मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक ब्रिज मोहन माली गिरकर तड़पने लगा. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है.

सड़क हादसे में युवक की मौत : घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायल ब्रिज मोहन को अस्पताल पहुंचाते तब तक उसने दम तोड़ दिया. आसपास के लोगों ने गाड़ी को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वह भागने में सफल रहा. वहीं, भागने के क्रम में एक और व्यक्ति को कुचल दिया जो अभी घायल है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच कर रही है.