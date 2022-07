सिवानः बिहार के सिवान में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी (Youth Body Hanging On Tree In Siwan) फैल गयी. यह मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र (Hussainganj Police Station) के पश्चिम हरिहान्स गांव का है. मृतक की पहचान स्थानीय दिलीप कुमार साह के रूप में हुई है. घटना के सम्बन्ध में बताया जाता है कि मृतक पिछले 4 दिनों से घर से लापता था, काफी खोजबीन के बाद भी परिजनों को उसके बारे में पता नहीं चल सका. मृतक की मां ने हत्या का आरोप (Youth Murder In Siwan) लगाया है.

"गांव के कुछ लोगों से पैसे का लेनदेन का मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें बेटे से उनलोगों का विवाद भी हो चुका है. एक बार पैसे की पंचायती के दौरान उन लोगों ने दिलीप को जान से मारने की घमकी भी दी गयी थी और उसी मामले को लेकर हत्या की गई है." मृतक की मां

पैसे की लेनदेन में हत्या की आशंकाः बता दें कि 4 दिनों से लापता पश्चिम हरिहान्स के दिलीप कुमार साह का शव बागीचे में आम के पेड़ से लटका हुआ मिला है. इसकी सूचना गांव वालों ने परिजनों को दी. आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की. इसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दिलीप कुमार साह की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद गांव में कई तरह की चर्चाएं चल रही है. वहीं मृतक दिलीप कुमार की मां ने पैसे के लेन-देन में बेटे की हत्या की बात कही है.

