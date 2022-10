सिवान : सिवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर हमसफर ट्रेन से गिरने के बाद एक युवक की दर्दनाक मौत (Youth Died After Being Hit By Train In Siwan) हो गई. मृतक की पहचान छपरा जिले के कोपा सम्होता थाना क्षेत्र के मझवलिया निवासी 32 वर्षीय रामेश्वर सिंह के रूप में हुई है. यात्री दिल्ली से छपरा अपने घर आ रहा था.

हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर हुई मौत: घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि यात्री अपने पत्नी के साथ दिल्ली से छपरा के लिए हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन (Humsafar Express Train) के कोच नंबर B - 6 में यात्रा कर रहा था. आपको बता दें कि इस ट्रेन का सीवान स्टेशन पर ठहराव नहीं है लेकिन लाइन क्लियर नहीं होने की वजह से ट्रेन स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रुकी थी. इतने में यात्री रामेश्वर सिंह कुछ लेने के लिए प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित स्टाल पर चला गया. इतने में ट्रेन खुल गई ट्रेन को रवाना होते देख यात्री ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ना चाहा. इसी दौरान यात्री ट्रेन से फिसलकर प्लेटफार्म पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौत हो गयी



पत्नी के साथ दिल्ली से छपरा अपने घर आ रहा था यात्री: जानकारी के अनुसार मृतक अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था. जीआरपी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के संबंध में जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि यात्री चढ़ने के दौरान फिसल गया था.

