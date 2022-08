सिवान: बिहार के सिवान में एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह को गिरफ्तार किया (Criminal Arrested In Siwan) है. जिले में एसटीएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी राहुल सिवान में है. जिसके बाद एसटीएफ ने सिवान पुलिस के सहयोग से उसे तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है. उस पर प्रशासन ने 50 हजार का इनाम रखा था.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में लकड़ी दुकान के सामने फायरिंग, इलाके में दहशत

तीन साथियों के साथ हथियार बरामद: एसटीएफ की विशेष टीम ने सिवान जिला प्रशासन के सहयोग से कुख्यात अपराधी समेत तीन अन्य साथियों को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ बरामद किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ जिले के कई थानों में दर्जनों हत्या,लूट,डकैती,रंगदारी के मामले दर्ज है. कुख्यात अपराधी की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुन्दीपुर निवासी राहुल सिंह (पिता विजेंद्र सिंह) है. इसके उपर आसपास के थानों में आपराधिक घटना के कई मामले दर्ज हैं.

साथियों की पहचान की गई: कुख्यात इनामी अपराधी राहुल सिंह को पिछले कई माह से पुलिस तलाश कर रही थी. उसे तीन साथियों के साथ एसटीएफ ने गिरफ्तार (Three More Criminal Arrested In Siwan) किया है. उसके तीन साथियों की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के बाल बंगरा निवासी बुलेट कुमार यादव, सुनील कुमार और आंदर थाना निवासी गोलू कुमार के रुप में हुई है.





ये भी पढ़ें: वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला, आधा दर्जन अधिकारी व कर्मी घायल, कई राउंड फायरिंग

हवलदार से हथियार लूटने का किया प्रयास: कुख्यात अपराधी राहुल सिंह ने मई 2022 में भगवानपुर हाट थाना (Bhagwanpur Police Station Area) में ड्यूटी पर तैनात हवलदार को गोली मारकर हथियार लूटने का प्रयास किया था. इसी मामले में पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ आंख-मिचौली का खेल खेल रहा था. सरकार ने इसके उपर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था. जिसके बाद जिले में एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.