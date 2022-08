सिवान: बिहार के सिवान में एक ही घर के पांच लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई. गुरुवार को दादी की मौत के बाद पोते क्रियाकर्म में शामिल होने आए थे और नदी में घण्ट बांधने के लिए गए थे. उसी दौरान पांचों की डूबने (five people drowned in siwan) से मौत हो गई. घटना आंसाव थाना इलाके के कान्धपाकड़ झरही नदी (Kandhapakad Jharhi river in siwan) की है. घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

कैसे हुई घटना: मिली जानकारी के अनुसार, परिवार की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी. उसके अंत्येष्टी के दौरान घण्ट बांधने गए दो युवक जब नदी में नहाने पहुंचे तभी उनका पैर फिसल गया. उन्हें बचाने के लिए तीन लोग नदी में गए थे लेकिन वे सभी डूब गए. इस हादसे में 5 लोगों की डूबकर मौत हो गई. बता दें की यह घटना आंसाव थाना इलाके के कांधपाकड़ निवासी अशरफी साह के घर की है.



एक ही परिवार के थे सभी : आंसाव के कांधपाकड गांव के रहने वाले अशरफी साह के यहां किसी की मौत हुई थी. जहां नदी में नहाने के दौरान दो लोगों का पैर फिसला, उन्ही को बचाने के क्रम में तीन लोग नदी में घुसे तभी उनका भी पैर फिसल गया, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे में एक रितेश बस का मालिक रितेश गुप्ता समेत कुल 5 की मौत हुई है. सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले हैं. मृतक वृद्ध के सभी रिश्ते में पोते थे.



शवों को काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला जा सका. इधर, घटना के बाद से ही परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. इस बड़ी घटना के बाद आंसाव थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है. फिलहाल सभी शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए (Siwan Sadar Hospital) भेज दिया गया है.

बुझ गए घर के चिराग: मृतकों की पहचान रितेश कुमार पिता जयचंद साह, अजय कुमार पिता श्रीराम साह, विजय कुमार पिता श्रीराम साह, विशाल कुमार पिता श्रीराम साह, विकास कुमार पिता बलिराम साह के रूप में हुई है. श्रीराम साह के तीन बेटों की मौत से घर में तहलका मच गया है. वहीं चचेरे भाईयों की मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

"सुबह में सब नदी में गोता लगाने गए. क्रिया किया जा रहा था. सभी डूबने लगे. एक को बचाने गए युवक एक एक करके डूबने लगे. सभी एक ही परिवार के थे. सभी युवक पढ़ाई कर रहे थे."- अनिल कुमार गुप्ता, मृतक के परिजन



