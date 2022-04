सिवान: एमएलसी चुनाव में सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमले (Attack on Independent MLC Candidate Rais Khan) में राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन (EX RJD MP Shahabuddin) के बेटे ओसामा शहाब पर भी आरोप लगे है. इस घटना को लेकर रईस खान ने ओसामा सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी. अब इस मामले में सिवान के भाजपा नेता और शहाबुद्दीन के कट्टर विरोधी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव (Former MP Om Prakash Yadav) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं शहाबुद्दीन का विरोधी हूं, लेकिन उनका बेटा ओसामा निर्दोष (BJP leader calls Osama Shahab innocent) है. घटना वाले दिन वह सिवान में नहीं था. एक माह पूर्व ही से दुबई चला गया था.

AK 47 से हुआ था हमला: भाजपा नेता के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. ओम प्रकाश यहीं नहीं रुके. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. आपको बता दें की एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर चुनाव के दिन ही AK 47 से हमला हुआ था. इसके बाद खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी.

हिना शहाब कर चुकी हैं निष्पक्ष जांच की मांग: रईस खान पर हमले में ओसामा का नाम आने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया था. वह अब भी थमता नहीं दिख रहा है. शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने अपने पुत्र को निर्दोष बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी. उन्होंने कहा था कि ज्यादा दिक्कत है तो लोग बताएं, हम सिवान छोड़ देंगे.

रईस खान ने फेसबुक पर लाइव आकर दिया था जवाब: हिना शहाब के बयान के बाद रईस खान ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि किसी को फंसा दूंगा. जल्द ही सब क्लियर हो जाएगा. बताते चलें की घटना के बाद जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा था कि ठोक के बदला लिया जाएगा.





भाजपा नेता के बयान से क्या ओसामा को मिलेगी राहत?: भाजपा नेता व सिवान से दो बार एमपी रहे ओम प्रकाश यादव के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गयी है. यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि की शुरू से ही ओम प्रकाश यादव मो. शहाबुद्दीन के धुर विरोधी रहे हैं. बिहार सरकार में भाजपा गठबंधन की सरकार है. वैसे में सवाल यह उठता है कि क्या ओम प्रकाश यादव के इस बयान से ओसामा शहाब को राहत मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

