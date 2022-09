सीतामढ़ी: जिले में इन दिनों युवको के द्वारा अवैध हथियार (firing in Sitamarhi) के साथ फोटो खिंचवाना और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना अब आम बात हो गई है. वीडियो बनाने के बाद वायरल करने का नया फंडा चला हुआ है. हाल ही में म्यूजिक के साथ हथियार लहराते हुए वीडियो बनवाना एक युवक को महंगा पड़ा था. बावजूद युवक इससे बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला जिले के रीगा थाना क्षेत्र से सामने आया है. युवक ने फायरिंग (Viral video of youth firing in Sitamarhi ) करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.

सीतामढ़ी में युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल: वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक खेत में खड़ा है. उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनकी आवाज वीडियो में कैद हुई है. युवक को उसके दोस्त बता रहे हैं कि कैसे पिस्तौल में कारतूस डालनी है. साथ ही युवक को उसके दोस्त फायरिंग करने के लिए कई तरह की नसीहत दे रहे हैं. फायरिंग करने से पहले युवक अपने दोस्तों से पूछता भी है वीडियो बना रहे हो ना?

खेत में युवक ने की फायरिंग: युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उक्त वीडियो में युवक अपने हाथ में पिस्टल लेकर पहले कारतूस डालता है और फिर कॉक करने के बाद फायरिंग करता है. पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है. हथियार के साथ युवक खेत का नजर आ रहा है, जहां अपने हाथ मे पिस्टल लेकर मैगजीन लोड कर रहा है.

दोस्तों ने बनाया वीडियो: वहीं युवक का एक साथी इस पूरे प्रकरण का वीडियो बना रहा है. हाथ में पिस्टल लिए युवक को वीडियो बनाने वाला आदमी पिस्टल कॉक करना उसके बाद फायर करने की ट्रेनिंग दे रहा है. हाथ मे पिस्टल लिया युवक नवसिखुआ लग रहा था, जिसे पिस्टल चलानी नहीं आती है. इसलिए वह पूछ भी रहा है कि फायरिंग करें. जब उसके साथी ने कहा कि अब फायरिंग करो तो अचानक से युवक ने फायरिंग कर दी.

पुलिस कर रही वायरल वीडियो की जांच: इस संबंध में रीगा थानाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने बताया की वीडियो की जानकारी मिली है. पता लगाया जा रहा हैं. युवक की गिररफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इन दिनों पिस्टल लेकर वीडियो बनाने वाले युवक पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं.

"वायरल वीडियो की हमें जानकारी मिली है. युवक की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जा रहा है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- रीगा थानाध्यक्ष