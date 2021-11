सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में कई महीने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला (Teachers Did not Get Salary) है, जिससे परेशान शिक्षकों ने बुधवार को शिक्षा विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया (Teachers Locked the Office of Education Department) और जमकर नारेबाजी की. उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन आवंटन होने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी ( District Education Officer ) शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं. जिससे उन्हें परिवार का पालन पोषण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अध्यापक और अध्यापिकाओं ने बताया कि बड़ी मुश्किल से 3-4 महीने में वेतन का भुगतान किया जाता है. इस बार 8 महीने से शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली. दिवाली और छठ पर पैसे का आवंटन होने के बावजूद शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते उनका वेतन नहीं दिया गया. जिसके कारण वे भुखमरी के कगार पर हैं. राशन के दुकानदार भी अब उन्हें उधार राशन देने को तैयार नहीं है. इससे उनके परिवार के भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है.

देखें वीडियो

वहीं, इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है. जल्द ही शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा. परिसीमन और नया नगर निगम बनने के कारण शिक्षकों का भुगतान लंबित है. जल्द ही इन प्रक्रियाओं को पूरा करके शिक्षकों का भुगतान कर दिया जाएगा.

