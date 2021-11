सीतामढ़ीः बीते 22 नवंबर को डुमरा थाना क्षेत्र के बछाड़पुर गांव में भाजपा नेता के घर डकैती मामले (Robbery at BJP leader house in Sitamarhi) में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार (Six Arrested In Bjp Leader House Robbery) कर लिया है. इनके पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं.

दरअसल, भाजपा के जिला प्रवक्ता नवीन कुमार कुशवाहा के घर में करीब दर्जनों अपराधियों ने डकैती की थी. ये सभी अपराधी हथियार से लैस होकर घर में घुसे थे और डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इतना ही नहीं घर में घुसने के बाद डकैतों ने भाजपा नेता के भाई की पिटाई भी कर दी थी.

इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सबसे पहले गिरोह में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर अन्य को पकड़ा जा सका. डुमरा थाना अध्यक्ष जन्मेजय राय ने डकैतों को डकैती की आभूषणों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

जिले के एसपी हर किशोर राय ने भी अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के आजमगढ़ निवासी अवनीश पांडे, रणधीर सिंह गोविंद सिंह, थाना क्षेत्र के बछाड़पुर गांव निवासी युगल किशोर शरण, नरेश साह और राजू कुमार के रूप में की गई है. इनपर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

