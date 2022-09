सीतामढ़ी : भारत- नेपाल की सीमा पर एसएसबी के जवानों (SSB jawans on Indo Nepal border) को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एसएसबी जवानों ने एक तस्कर को नेपाल से चरस लाते गिरफ्तार (Smuggler arrested with charas in Sitamarhi) किया है. भारत नेपाल की सीमा पर लगातार तस्करों को एसएसबी गिरफ्तार कर रहे हैं. गत महीने में करीब एक दर्जन तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है.

10 किलो चरस हुआ बरामद : भारत- नेपाल की सीमा पर एसएसबी जवान जब गश्त लगा रहे थे उसी दौरान पिलर संख्या 32324 के पास जवानों ने नेपाल से आते हुए एक व्यक्ति को देखा. वह करीब भारतीय सीमा में 50 मीटर आ गया तो उसे जवानों ने रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान एक बैग से 10 लीटर वाला एक केन के निकला जिसमें चरस रखी गई थी. जवानों ने उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और उसे कैंप ले आए. एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक राजकुमार ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की .

एसएसबी ने तस्कर को किया पुलिस के हवाले : एसएसबी के सहायक निरीक्षक राजकुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर की पहचान सोनबरसा थाना क्षेत्र के जमुनिया मुसरनिया गांव निवासी देवनारायण मांझी के 22 वर्षीय पुत्र साजन मांझी के रूप में की गई है. मामले को लेकर सहायक उपनिरीक्षक ने कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में केस दर्ज कर इसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया. अब आगे की कार्रवाई स्थानीय पुलिस के स्तर से की जाएगी. इसे लेकर स्थानीय पुलिस को एक आवेदन भी दिया गया है.

