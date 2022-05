सीतामढ़ी: भले ही ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं लेकिन आदम जमाने की कुरीतियां अब भी हमारे समाज में विद्यमान (evils in society) हैं. बीच-बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं. ऐसा ही एक एक दिल दहला देने वाला मामला बिहार के सीतामढ़ी (Sitamarhi of Bihar) में सामने आया है. यहां एक यह एक सनकी धर्मांध व्यक्ति ने अपनी 11 साल की बेटी की बलि चढ़ा (Father sacrificed daughter in Sitamarhi) दी. मामले की भनक लगते ही पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

जमीन में गाड़ा शव: बताया जाता है कि रीगा थाना क्षेत्र के कुसुमारी पंचायत अंतर्गत उफरौलिया वार्ड नंबर एक में उस व्यक्ति ने अपनी अंधी मान्यता को पूरा करने के लिए अपने जिगर के टुकड़े की बलि चढ़ा दी. बलि चढ़ाने के बाद पिता ने श्मशान घाट में ले जाकर अपनी पुत्री को मिट्टी के नीचे गाड़ दिया. जब ग्रामीणों को इस बात का संदेह हुआ तो वे खुदाई करने लगे. वहां से बच्ची का शव बरामद हुआ. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

आरोपी हुआ गिरफ्तार: मामले की भनक लगते ही रीगा थाना अध्यक्ष संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी इंदल महतो को हिरासत में ले लिया. उससे पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इंदल महतो ने अपनी 11 वर्षीय पुत्री छोटी कुमारी की बलि चढ़ा दी है. इसकी खबर मिलते ही पुलिस को सूचना दी गयी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

