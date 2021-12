सीतामढ़ीः बिहार के सीतामढ़ी जिले के एनएच-77 रुनीसैदपुर भनस्पटी स्थित धर्मकांटा के पास भयंकर विस्फोट (Blast in Dharmakanta in Sitamarhi) हुआ है. बताया जाता है कि धर्मकांटा में रखे गैस सिलेंडर में सबसे पहले आग लग गई और धमाके हुए. जिसकी चिंगारी पास खड़े गैस सिलेंडर लदे ट्रक (Explosion In Gas Cylinder Loaded truck) तक पहुंच गई.

इसके बाद एक के बाद कर ट्रक में लदे गैस सिलेंडर फटने लगे. आग की लपटें आसमान को छू रही थी. वहीं, विस्फोट की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा. विस्फोट की आवाज सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटी है.

सिलेंडर धमाकों से दहला इलाका, देखें वीडियो

स्थानीय लोगों ने बताया कि धर्मकांटा पर भारी वाहन वजन के अलावा गैस रिफिलिंग का भी काम होता है. आशंका है कि गैर रिफिलिंग के दौरान ही हुई चूक के कारण यह हादसा हुआ है. इस घटना के बाद मौके से धर्मकांटा संचालक मौके से फरार है.

