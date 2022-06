सीतामढ़ीः बिहार के सीतीमढ़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती और लक्ष्मणा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में बांधों की मरम्मत पर लाखों खर्च के बाद बांध सुरक्षित नहीं है. बेलसंड प्रखंड के कंसार के समीप नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण बांध में कटाव जारी (Erosion in the embankment of Bagmati in Sitamarhi) है.



पढ़ें- कटाव निरोधी कार्य देखने गए MLA को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, बिहपुर विधायक शैलेंन्द्र का मोबाइल भी छीना





कंसार गांव में तटबंध में कटाव तेजः नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश होने से जिले से होकर गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है. शनिवार को जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो गई है. चंदौली घाट में बागमती नदी का जलस्तर 57.30 मी. हो गया. कंसार गांव के निकट बागमती नदी के बांये तटबंध में कटाव तेज हो गया है. कटाव के कारण तटबंध किनारे के गांवों में दहशत का माहौल बन गया.

ग्रामीण भयभीतः कंसार गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बारिश अभी तेज होना बाकी है. ऐसे में नदियों के कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि बाढ़ के खतरे से ग्रामीणों को सुरक्षित किया जा सके. ग्रामाणों ने आरोप लगाया कि सही तरीके से बांध में काम नहीं कराया जाता है, इस कारण आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

पढ़ें-कोसी का कहर: लाल पानी आने से तटबंध के भीतर कटाव तेज, 41 घर नदी में विलीन, देखें VIDEO