सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में अपराधियों ने एक जदयू नेता से 50 लाख की रंगदारी (extortion money Demand from JDU leader in Sitamarhi) मांगी है. पैसे नहीं देने पर उस जदयू नेता को जान से मारने की धमकी (Threat to kill JDU leader) दी है. जदयू नेता का नाम आदित्य मिश्रा बताया जाता है. आदित्य मिश्रा ने बैरगनिया के बेलगंज पंचायत समिति सदस्य व प्रमुख पद के दावेदार भूषण बिहारी व पूर्व प्रमुख देवी प्रसाद चौधरी समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. बताया जाता है कि जदयू नेता आदित्य मिश्रा प्रमुख की दावेदार विभा देवी का समर्थक है.

प्राथमिकी में आदित्य मिश्रा ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपित तीन-चार अज्ञात लोगों के साथ उसके घर पहुंचे और उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पति पंचायत समिति सदस्य विभा देवी को प्रमुख बनाने के लिए बहुत दौड़-धूप कर रहा है. समझा दो नहीं तो उसका भी हाल वही होगा जो नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य विभा देवी के पुत्र राकेश झा की हुई थी. आदित्य का कहना है कि वह उस समय घर पर नहीं था. वहीं, 50 लाख रुपए बतौर रंगदारी उसके परिजनों से मांगी गई है. दर्ज प्राथमिकी में मिश्रा ने आरोप लगाया है कि वापस जाते वक्त दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गयी थी.

मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जायेगा. जल्द ही जांच कर दोषियों पर कारवाई की जायेगी. बता दें कि नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य विभा देवी के पुत्र कुख्यात राकेश झा की 6 महीने पूर्व हत्या हुई थी. इन दिनों प्रखंड प्रमुख के चुनाव के दावेदार पंचायत समिति सदस्यों को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं.

