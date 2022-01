शिवहर : बिहार के शिवहर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के गांव में जंगल से भटक कर आये बाघ और जंगली सूअर ने हमला कर तीन लोगों को ( Tiger And Wild Pig Attack In Piprahi ) घायल कर दिया है. सभी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया ( Three Injured Admit In Sheohar Hospital ) गया है. हांलाकि, डॉक्टरों ने तीनों को खतरे से बाहर बताया है.

इसे भी पढ़ें : गोपालगंज: जंगली सूअर के हमले में एक दर्जन से ज्यादा घायल, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम

नगर थाना अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि गड़हीया गांव निवासी जरार उर्फ जवाहिर अपने घर से साइकिल से पिपराही थाना क्षेत्र के महूआवा गांव जा रहा था. इसी दौरान महुआवा गांव के दियारा के पास पहुंचते ही दियारा में घात लगा कर बैठे बाघ ने उसपर हमला कर दिया. जिसके बाद जवाहर साइिकल छोड़ कर भगा. फिर भी वह घायल हो गया. साथ हीउसके साथ भाग रहे महुआवा गांव निवासी मासूम राजा भी जख्मी हो गया.

वहीं, दूसरी तरफ ही तरीयानी थाना क्षेत्र हीराता दुम्मा गांव निवासी राजेंद्र राय का पुत्र अंकित कुमार गौरीशंकर स्थान से गुजर रहा था कि जंगली सूअर ने झपटा मारकर घायल कर दिया. हल्ला करने पर ग्रामीणों ने उसे बचाया. लोगों को देखकर सूअर भाग गया और उसकी जान बची. ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज हो रहा है.

इसे भी पढ़ें : खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ का हमला, बचाने पहुंचे दूसरे व्यक्ति को भी किया जख्मी

घटना के सूचना मिलने के बाद एसडीएम ई. अली अंसारी ने महुआवा गांव पंहुचकर दियारा इलाके का निरीक्षण किया. इस दौरान पूर्व विधायक सरफुद्दीन एवं स्थानीय लोगों के साथ बैठक की. एसडीएम ने कहा कि, डरने की बात नहीं है. बाघ हो या चिता वन विभाग को सूचित कर दिया गया है. जल्द ही जंगली जानवरों को पकड़ लिया जाएगा. तत्काल सावधानी बरतने की जरूरत है. जंगली सूअर और बाघ दोनों खतरनाक जानवर हैं.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP