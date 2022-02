सारण: बिहार के सारण में सरोवर में एक छात्र डूब (A Student Drowned in Lake in Saran) गया. भगवान बाजार थाना क्षेत्र के राजेन्द्र कॉलेज के नजदीक शाह बनवारी लाल सरोवर (Shah Banwari Lal Sarovar in Chapra) में शुक्रवार को एक छात्र डूब गया. घटना की सूचना पर भगवान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. लोगों ने बताया कि एक छात्र डूब रहा था जिसे बचाने के लिए तीन से चार लड़कों ने कोशिश की लेकिन छात्र को डूबने से बचाया नहीं जा सका.

गौरतलब है कि राजेन्द्र कॉलेज और कॉलेजिएट में मैट्रिक की परीक्षा (Bihar Matric Exam 2022) चल रही है. जिस कारण बड़ी संख्या में छात्र सरोवर के पास बैठते है. भगवान बाजार थाना क्षेत्र के राजेन्द्र कॉलेज के नजदीक स्थित शाह बनवारी लाल सरोवर में शुक्रवार को एक छात्र सरोवर के पास बैठा था. उसी दौरन वो सरोवर में डूब गया. सूचना पर भगवान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. पुलिस फिलहाल गोताखोरों की मदद से छात्र को खोजने में जुटी हुई है. घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

