छपरा: बिहार के छपरा में मुबारकपुर गांव में दो पक्षों में विवाद (Dispute Between Two Parties in Mubarakpur) के मुख्य अभियुक्त विजय यादव को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है. छपरा में 2 फरवरी को मांझी के मुबारकपुर गांव में हुई मॉब लिंचिंग में दो व्यक्तियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य अपराधी विजय यादव को एसआईटी छपरा की टीम ने गिरफ्तार किया है. वहीं इस बात की अधिकारिक पुष्टि सारण के सदर डीएसपी मुनेश्वर प्रसाद सिंह ने की है. गौरतलब हो कि सारण के मांझी प्रखंड के मुबारकपुर गांव में 2 फरवरी को राजपूत परिवार के तीन व्यक्तियों को वहां के मुखिया पति विजय यादव ने अपने गुर्गों के साथ जबरदस्त पिटाई की थी.



पढ़ें-chapra lynching: पप्पू की तेजस्वी से अपील- 'खाली वोट मत लीजिये, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले लीजिए'



तीसरे व्यक्ति का चल रहा है इलाज: घटना में एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत लगभग एक हफ्ते के बाद इलाज के क्रम में पटना में हो गई थी. तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसका अभी भी इलाज चल रहा है. हालांकि इस घटना के बाद जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी और राजपूत बिरादरी के लोगों ने आरोपित विजय यादव के मुर्गी फार्म हाउस और अन्य जगहों पर जमकर आगजनी और हिंसा की थी. कई गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रकों को भी आग के हवाले कर दिया था. उसके बाद पुलिस प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 और बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति मुबारकपुर गांव में की थी.



जिले में बंद थी इंटरनेट सेवा: बता दें कि एहतियात के तौर पर पूरे जिले में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल पर लगभग 4 दिन तक रोक लगा दी गई थी. उसके बाद से माझी का मुबारकपुर गांव जातीय उन्माद के कारण सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं मुख्य अभियुक्त विजय यादव की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इस एसआईटी की टीम ने लगातार उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की. जिसके बाद विजय यादव को गिरफ्तार करने में एसआईटी को सफलता मिली है.