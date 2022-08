सारण: बिहार का सारण में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान (Raid Against Liquor Mafia In Saran) चल रही है. फिर भी जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. आकड़ों की माने तो अब तक 18 लोगों की मौत (Hooch Tragedy In Bihar) हो चुकी है. जबकि दर्जन भर लोग जहरीली शराब पीने से अंधे हो गए तो कुछ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. एएलटीएफ यानी एंटी लिकर टॉस्क फोर्स (Anti Liquor Task Force) को शराब माफिआयों पर रोक लगाने के लिए मैदान में उतारा गया है.

यह भी पढ़ें: कब तक गरीबों की लाश से खेलेंगे नीतीश, रूडी ने जहरीली शराब मामले में घेरा

शराब पर रोक लगाने पूरा अमला उतरा: सारण डीएम राजेश मीणा (Saran DM Rajesh Meena) व पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर अपर अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा, अंचलाधिकारी मकेर, अमनौर, गड़खा, इसुआपुर, पानापुर, मशरख, तरैया और परसा को शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष प्रभारी, एएलटीएफ, अंचल पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक का एक संयुक्त टीम बनाया जाएगा और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: सारण जहरीली शराबकांड में मौत पर बड़ी लापरवाही, बिना पोस्टमार्टम किए एक शव जलाया

पहले के शराब मामले में वांछित रडार पर: आदेश के मुताबिक संयुक्त टीम देशी-विदेशी शराब, स्प्रीट पिलाने वाले जगहों, शराब बनाने वाले जगहों, स्प्रीट सप्लाई चेन तथा शराब बनाने, बेचने व पिलाने के सभी संभावित जगहों पर छापामारी कर अवैध शराब की बरामदगी करेगी. साथ ही अवैध कारोबारियों की गिरफ्तारी करने और उनके ठिकानों को धवस्त करने का आदेश दिया गया है. खासतौर पर एएलटीएफ को पहले के शराब मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश है. मढ़ौरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी ऐसा ही आदेश दिया गया है.

बिहार में सक्रिय शराब माफिया: सारण डीएम राजेश मीणा ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) लागू है. लेकिन बड़े पैमाने पर शराब दूसरे राज्य से चोरी छिपे विभिन्न साधनों से लाकर उसका सेवन, निर्माण, बिक्री और भंडारण करने की घटना प्रकाश में आई है. इनमें सर्वाधिक खतरनाक मिलावटी शराब का निर्माण और सेवन है.

शराब के जल्द निर्माण के लिए शराब कारोबारी देशी शराब, मिलावटी शराब, ताड़ी, स्प्रीट बनाने के क्रम में मिलावटी पदार्थों, दवाओं, रसायनिक पदार्थ जैसे नौसादर, यूरिया एवं बेलियम-10 टेबलेट आदि के मिश्रण से जहरीला शराब निर्मित किया जाता है. इस प्रकार के शराब के सेवन से काफी संख्या में शराब पीने वालों की मृत्यु होने की संभावना रहती है. जिसे “हुच ट्रेजडी“ कहा जाता है. जिला प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए मद्य निषेध अधिनियम कड़ाई से पलान करने के लिए कार्रवाई कर रही है.