सारणः बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र (Manjhi Police Station of Saran) में सरयू नदी में दो युवक डूब गये. घटना मटियार गांव के तिवारी घाट के नजदीक की है. दोनों युवक नहाने के लिए नदी में उतरे थे, अचानक गहरे पानी में चले (Many Peoples Drown in Saran) गये. घटना की सूचना पर मांझी पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोर जाल की मदद से लापता दोनों युवकों की तलाश कर रहे हैं.

दोनों आपस में रिश्तेदारः डूबने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. डूबने वालों में मटियार गांव निवासी कादिर खान का 20 वर्षीय पुत्र सलमान खान तथा बखरी गांव निवासी बिकाऊ धुनिया का 22 वर्षीय पुत्र बेचू धुनिया शामिल है. दोनों आपस में रिश्तेदार बताये जा रहे हैं. घटना के बाद से ईद की तैयारी में जुटे परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

गहरे पानी में जाने से हुआ हादसाः परिजनों की अनुसार भीषण गर्मी के कारण दोनों युवक सरयू नदी में शाम के समय नहाने चले गए थे. नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी मे चले गए. आसपास नहा रहे लोगों ने दोनों को डूबते देखा तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे. इसके बाद लोगों से मौके से युवकों के परिजनों को हादसे के बारे में जानकारी दी. घटना की सूचना पाकर परिजन और पुलिस दोनों मौके पर पहुंची.

