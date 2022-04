सारणः बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत (Three People Died In Saran) और कई लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. वहीं कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की सूचना है. गंभीर लोगों का इलाज पटना के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. पीड़ित परिवार ने शराब से पीने से मौत की पुष्टि (Poisonous Liquor Death in Saran) की है. ये सभी सारण जिला के तरैया थाना क्षेत्र के निवासी (Death In Taraiya Police Station Of Saran) बताये जा रहे हैं. हालांकि अबतक प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

पहले रोशनी गयीः नवारत्नपुर गांव के पीड़ित परिवारों के अनुसार शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों में नवरतनपुर के दसाई साह, चैनपुर के नगीना सिंह और तरैया निवासी विक्की कुमार सिंह शामिल है. वहीं अखिलेश ठाकुर की आखों की चली गयी है. मरने वालों के परिजनों का आरोप है शुक्रवार को शराब पीने के बाद से इन लोगों की पहले आंखों की रोशनी चली गयी. फिर एक-एक कर मौत हो गयी.

पहले भी हुई है मौतः ग्रामीणों ने बताया कि सभी लोगों की एक साथ पहले आंखों की रोशनी चली जाती है. फिर एक-एक मौत होती है, इसके पीछे जहरीली शराब सेवन ही कारण है. पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इंकार कर रही है. पुलिस अधिकारी प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं. बता दें कि सारण जिले में इसके पहले भी अमनौर सहित कई अन्य प्रखंडों के कई लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो चुकी है.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

