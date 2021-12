समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में शराब तस्करी (Liquor Smuggling in Samastipur) की सूचना मिलने पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया (Attack on Police Team in Samastipur). जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली और एक युवक घायल हो गया. आनन-फानन में पुलिस घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लायी. जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम है.

जानकारी के अनुसार रविवार को खानपुर थाने की पुलिस शराब की सूचना पर अमसोर चौर टोला में छापेमारी (Raid in Amsor Chaur Tola) करने गयी. इस दौरान एक युवक धारदार हथियार लेकर पुलिस टीम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा पुलिस टीम काफी देर तक अपना बचाव करते रही. अंत में सैप के जवान ने युवक पर गोली चला दिया. जिससे युवक घायल हो गया. जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर लाया गया. जिसकी पहचान स्वर्गीय रामचंद्र सहनी के 28 वर्षीय पुत्र कुणाल सहनी के रूप में की गई. इस घटना के बाद घायल युवक की पत्नी ने बताया कि उसका पति विक्षिप्त है और मानसिक रोग का इलाज चल रहा है.

देखें वीडियो

वहीं, इस घटना को लेकर खानपुर थानाध्यक्ष दिल कुमार भारती ने बताया कि शराब की सूचना पर पुलिस टीम अमसोर चौर टोला में छापेमारी करने गयी. इस दौरान युवक तेज हथियार से पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया. सैप जवान ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई. जो गोली घायल युवक को लग गई. फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है.

