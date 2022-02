समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में अपराध (Crime In Samastipur) की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही हैं. अपराधी बेखौफ होकर लूट, हत्या और छिनतई जैसी वारदातों (Big Robbery In Samastipur) को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस एक मामले को सुलझा भी नहीं पाती है कि बदमाश दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं. अपराधियों ने जिले में एक महीने के भीतर एक ही कंपनी के दो अलग-अलग ब्रांच से लाखों रुपये की लूट (Lakhs looted from two branches of same company) की है.

जिले में लुटेरों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि एक महीने के अंदर ऑनलाइन इंस्टाकार्ट कंपनी के दो ब्रांचों में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. बीते महीने 9 जनवरी को जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र के मालीनगर ब्रांच से अपराधियों ने 17 लाख 41 हजार रुपये लूट लिए थे. इस वारदात को सुलझाने में पुलिस अभी उलझी ही थी कि लुटेरों ने इसी कंपनी के हरपुर एलौथ ब्रांच से 30 जनवरी को 10 लाख रुपये लूट लिए.

एक ही कंपनी के दो ब्रांचों से करीब तीस लाख की लूट के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं. बता दें कि बीते कुछ सप्ताह के अंदर जिले में हत्या और लूट की कई बड़ी घटनाएं घटी हैं. वहीं कई बड़े मामले में पुलिस जहां जांच में उलझी है, वहीं अपराधी एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई है.

