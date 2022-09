समस्तीपुर: बिहार में इन दिनों अपराध चरम पर है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हैं और बिहार में महागठबंधन की नई सरकार को जंगलराज की सरकार (Jungle Raj in bihar) बता रहे हैं. ताजा मामला समस्तीपुर का है. जहां शिवाजीनगर में एक स्थानीय किसान (Murder of a farmer In Samastipur) की गला घोंट कर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गंगाराही गांव निवासी किशोर मंडल के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

ग्रामीणों ने किया सड़क जाम: समस्तीपुर में स्थानीय किसान की गला घोंट कर हत्या (farmer strangled to death in Samastipur) के बाद से ही स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. स्थानीय आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर तक शिवाजीनगर रोसड़ा मुख्य सड़क मार्ग को भी वाधित कर दिया. हालांकि ग्रानीणों को पुलिस ने समझा बुझाकर माहौल को कुछ शांत किया.

जांच में जुटी पुलिस: घटना के बाद से ही शिवाजीनगर ओपी पुलिस हत्या के पीछे की क्या वजह हो सकती है उसे लेकर तफ्तीश में जुट गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक किसान शुक्रवार की शाम किसी काम से रोसड़ा गए थे. जिसके बाद वो वापस नही आएं. बाद में ग्रामीणों को रात में करियन गांव के काली मंदिर के पास उनका शव मिला था.

