समस्तीपुर: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर में कमी आयी है. इसके बावजूद समस्तीपुर जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले (Increasing Cases Of Corona In Samastipur) प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. इसी को लेकर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह (Samastipur DM Yogendra Singh Instruction To Officers) ने जिले के सभी वरीय अधिकारियों को (Mask Checking campaign In Samastipur) मास्क चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है.





दरअसल, समस्तीपुर जिले का कोरोना संक्रमण दर में लगातार वृद्धि चिंता का विषय है. समस्तीपुर में कोविड एक्टिव मरीजों की संख्या 1270 पर पहुंच गई है. बीते कुछ दिनों से जांच जहां पहले की तुलना में आधी हुई है. वहीं, यहां का पॉजिटिविटी दर में रोज इजाफा हो रहा. बहरहाल हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी एसडीओ , एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ व सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में मास्क जांच अभियान व इसके रोकथाम को लेकर जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

बता दें कि, समस्तीपुर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे मास्क चेकिंग और जागरूकता अभियान से सम्बंधित रिपोर्ट भी सौंपने का डीएम ने निर्देश दिया है. वहीं, मंगलवार को जारी 24 घंटे के कोविड अपडेट में समस्तीपुर का संक्रमण दर पूरे राज्य में सबसे ज्यादा था. जिले का संक्रमण दर सर्वाधिक 15.33 फीसदी रहा, वहीं पटना का 13.57 और तीसरे नंबर पर मुंगेर का संक्रमण दर 13.06 फीसदी था.

