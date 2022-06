सहरसा: बिहार के सहरसा में (Crime in Saharsa) भूमि विवाद में ट्रिपल मर्डर (Triple Murder in Land Dispute in Saharsa) के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के चन्द्रायण गांव की घटना है. भूमि विवाद को लेकर मारपीट के दौरान एक-दूसरे के ऊपर जमकर धारदार हथियार से हमला कर दिया. और गोलीबारी भी हुई है. जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. रामसागर यादव और सुरेश यादव के बीच भूमि विवाद को लेकर विवाद उत्पन हो गया.

जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर: मिली जानकारी के अनुसार जमीन विवाद देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से हड़वे, धारदार हथियार से लैस लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया. इसी क्रम में जमकर गोलीबारी भी हुई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतकों में एक का नाम सुरेश यादव बताया जाता है. जिसे सिर में गोली लगने से मौत गई.

जमीन विवाद में खूनी संघर्ष: दूसरे मृतक का नाम रामसागर यादव बताया जाता है, जिसे कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया. जबकि तीसरे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम नत्थन यादव है. जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया.वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है.

