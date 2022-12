सहरसा: बिहार के सहरसा में तीन बाइक की चोरी (Three Bike theft In Saharsa) हुई है. सदर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से तीन बाइक की चोरी की गई है. पहली बाइक की चोरी शिवपुरी इलाके, दूसरे बाइक की चोरी मीर टोला और तीसरे बाइक की चोरी बटराहा स्थित स्कूल से नजदीक से की गई है. वहीं एक अन्य मामले में रिटायर्ड रेलवे कर्मी के घर में चोरी का मामला (Theft In House Of Retired Bank Employee In Saharsa) भी सामने आया है. सूचना मिलने पर तीनों थाना क्षेत्र के साथ ही पुलिस ने रिटायर्ड रेलकर्मी के घर में चोरी की घटना की शिकायत के बाद छानबीन में जुटी है.

तीन बाइक की चोरी का मामला: यह मामला जिले के विभिन्न इलाकों की है. जहां एक ही साथ कुल तीन बाइक की चोरी कर ली गई है. बाइक चोरी होने की जानकारी मिलने पर बाइक के मालिकों ने नजदीकी नगर थाने में मामला दर्ज कराया है. बाइक चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से जांच में जुट गई है. बताया जाता है कि पहली बाइक की चोरी शिवपुरी इलाके के वार्ड नंबर 10 से की गई है. बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 43 आर 6910 बताया जाता है. दूसरी चोरी की घटना मीर टोला स्थित घर के आगे से की गई है. जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या बीआर 19 क्यू 2302 है. जबकि तीसरी बाइक बटराहा स्थित वार्ड नंबर 23 का है. जहां एक निजी विद्यालय के आगे से चोरी की गई है. सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि तीन बाइक चोरी का मामला सामने आया है. जिसका मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के घर चोरी: वहीं एक अन्य मामले में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी में चोरी की गई है. (Theft In Retired Railway Employee House In Saharsa) यहां कुल नौ गेट के कुंडी को काटकर सारे घर में चोर गए. जहां से दो आलमीरे के ताले को भी तोड़कर सारे कैश और कई महंगे ज्वेलरी के सामान लेकर फरार हो गए. सूचना पर सदर थाना की पुलिस बटरहा वार्ड संख्या 22 गई और डॉग स्क्वाइड के साथ पूरे घर में छानबीन किया और मामले की जांच में पुलिस जुटी है. पीड़ित रिटायर्ड रेलकर्मी शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि 'हमारे घर की काफी बार रेकी किया गया है. उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया'. वहीं मौके पर उपस्थित रिश्तेदार ने बताया कि अभी तक कुल कितने संपति की चोरी की गई है. इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी. इसके बाद सदर थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि घर में चोरी की सूचना दी गई. गृहस्वामी के पहुंचने के बाद आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जायेगी.

