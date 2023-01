सहरसा में रेड लाइट एरिया में छापेमारी

सहरसा: बिहार के सहरसा में शनिवार को रेड लाइट एरिया में छापेमारी (raid in red light area in saharsa) अभियान चलाकर पुलिस ने आधा दर्जन से भी अधिक लोगों को हिरासत (Half a dozen people arrested in Saharsa) में लिया है. शनिवार को इसी इलाके में कुछ लोगों के द्वारा राहगीर से छिनतई का मामला सामने आया था. जिसके बाद लोगों ने सदर थाने में इसकी शिकायत की थी. इसी कड़ी में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया. फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.

पुलिस की छापेमारी में आधा दर्जन गिरफ्तार: पुलिस को जब छिनतई की सूचना मिली तब सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा उक्त स्थल पर गश्ती की गाड़ी को भेजा गया. जहां गस्ती गाड़ी पर मौजूद पदाधिकारी मोहमद अयूब खान के द्वारा कार्रवाई की गई. पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया. जिसके बाद महिलाओं ने धिनतई के आरोपियों को पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया. जिसके बाद सदर थाना की पुलिस दल बल के साथ रेड लाइट एरिया पहुंची और पूरे मोहल्ले में छापेमारी कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया. इस छापेमारी अभियान में डीएसपी एजाज हाफिज मनी, सदर एसडीपीओ संतोष कुमार, सदर थाना अध्य्क्ष सुधाकर कुमार, अंचल इंस्पेक्टर राजमणि, महिला थाना अध्य्क्ष प्रेमलता भूपाश्रि सहित कई पुलिस बल सामिल थे

असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कार्रवाई: इस घटना के बाद डीएसपी एजाज हाफिज मनी ने बताया कि पुलिस अपने रूटीन काम से वहां गई थी. जहां पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों और महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरु कर दिया. जिसके बाद इलाके का माहौल गर्म हो गया. लेकिन ये मूल मामला नहीं था. पुलिस असामाजिक तत्वों को लेकर छापामारी करने गई थी. जिसके बाद पुलिस ने पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिस के साथ पहुंचे और वहां के सभी घरों की तलाशी ली.

"असमाजिक तत्व को लेकर सूचना थी. उसी को लेकर पुलिस गयी थी और दोबारा भी पर्याप्त बल और महिला पुलिस के साथ गए थे ताकि अंदर अंदर जाके देखा जा सके"- एजाज हाफिज मनी, डीएसपी

