सहरसा: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) को पूर्ण सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. सहरसा जिले में भी शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. लगातार छापेमारी की जा रही है. सदर थाने की पुलिस ने गुरुवार की शाम मारूफगंज इलाके और सहरसा बस्ती में छापेमारी कर अंग्रेजी और देसी शराब बरामद किया. इस दौरान एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया. वह आभूषण दुकान की आड़ में शराब का धंधा (Selling Liquor under guise of jewelery shop) कर रहा था. शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने चांदनी चौक और डी बी रोड स्थित होटलों और गेस्ट हाउसों में भी छापेमारी की.

ये भी पढ़ें: तेज रफ्तार स्कार्पियो ने पत्रकार को रौंदा, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

सदर थानाध्यक्ष जय शंकर प्रसाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ छापेमारी करने पहुंचे थे. मारूफगंज में विनोद ठाकुर की आभूषण दुकान से पुलिस ने करीब चार कार्टून विदेशी शराब बरामद किया. पुलिस ने विनोद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस ने सहरसा बस्ती में छापेमारी कर करीब तीन गैलन देसी शराब बरामद किया. कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

दूसरी कार्रवाई बटराहा इलाके में हुई है जहां एक स्वर्ण कारोबारी सोना दुकान की आड़ में अवैध शराब का धंधा कर रहा था. दुकान से ही शराब की बिक्री की जा रही थी. बता दें कि सहरसा पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान (Action Against Liquor Traders in Saharsa) शुरू किया है. उसे लगातार कामयाबी भी मिल रही है.

ये भी पढ़ें: सहरसा में पहले पुलिस के डर से कर ली शादी, फिर पत्नी की हत्या कर शव को आंगन में दफनाया

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP