सहरसा: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) लागू है. इसको सफल बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं. सभी डीएम और एसपी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. ऐसे में सहरसा में सोनबरसा प्रखंड के रघुनाथपुर खेल मैदान में डीएम व एसपी शराब नहीं पीने के लिए लोगों को जागरूक करते (DM Made People Aware to Alcohol in Saharsa) नजर आए. सहरसा जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया.

ये भी पढ़ें- शराब.. शबाब और कबाब! 'सात समंदर पार...' बंद कमरे में दारोगा ने की सारी हदें पार

मिली जानकारी के अनुसार, इलाके के सैकड़ों महिलाओं व पुरुष के साथ डीएम और एसपी ने एक बैठक की. उन्होंने लोगों को शराब ना पीने के लिए जागरूक किया. लोगों को शराब ना पीने और ना बेचने की शपथ दिलाई. जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने बसनही थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर खेल मैदान पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शराब शरीर के लिए काफी हानीकारक है.

'जीविका दीदी के कारण मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी की है. इससे लोगों की जान भी जा सकती है. सरकार ने महिलाओं की बात पर शराब बंदी किया है. उसको सफल बनाना हम सभी का अधिकार है, ताकि हमारा बिहार शराब मुक्त हो सके.' - आनंद शर्मा, जिलाधिकारी



पुलिस शराब के धंधेबाजों पर नकले कसने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. लेकिन, शराब तस्कर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं. पीने वाले शराब खरीदकर पी रहे हैं. बता दें कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था. तमाम राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था. अब शराबबंदी लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी बिहार में शराब पीने के मामले कम नहीं हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- सहरसा: टॉप-10 की सूची में शामिल अपराधी को पुलिस ने मधेपुरा से किया गिरफ्तार, हत्या का है आरोप

ये भी पढ़ें- सहरसा में आज से सात दिवसीय बिहार पुलिस सप्ताह समारोह का शुभारंभ