सहरसा: बिहार के सहरसा में लोक आस्था का पर्व छठ पूजा (Chhath Puja 2022 In Bihar) धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर पूर्व मंत्री सह भजपा विधायक डॉ आलोक रंजन एवं जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Jaap supremo Rajesh Pappu Yadav) अपने काफिला के साथ शहर के तमाम घाटों का भ्रमण कर शहर वासियों को छठ की शुभकामनाएं दी. साथ ही भास्कर मोहत्सव को लेकर पूर्व मंत्री ने मौजूदा सरकार पर तंज (BJP MLA Dr Alok Ranjan Target Bihar Government) कसा. रक्त काली चौसठ योगनी धाम स्तिथ मत्स्यगंधा झील पर छठ व्रतियों की काफी भीड़ दिखी. वहीं, शहर के शंकर चौक, मसोमात पोखर सहित शहर के विभिन्न घाटों पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की छठ व्रतियों ने पूजा-अर्चना की.

BJP विधायक ने बिहार सरकार पर कसा तंज : पूर्व मंत्री सह भजपा विधायक डॉ आलोक रंजन एवं जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने काफिला के साथ शहर के तमाम घाटों का भम्रण कर शहरवासियों को छठ की शुभकामना दी. साथ ही भास्कर मोहत्सव को लेकर भजपा विधायक ने बिहार सरकार पर निशाना साधा. बता दें कि एनडीए गठबंधन की सरकार में आलोक रंजन युवा एवं पर्यटन मंत्री थे. और उन्होंने भास्कर महोत्सव का आगाज किया था जो सरकार बदलते ही खत्म हो गई. इस बार भास्कर मोहत्सव की चर्चा तक नहीं हुई. जबकि पिछले साल पूरे बिहार में भास्कर मोहत्सव का आगाज हुआ था. और बिहार के लोगों ने इस पहल को सराहा भी था.

'आज पूरा बिहार इस महान पर्व को कर रहा है. हम सब एक साथ मिलकर लोक आस्था के महान पर्व छठ व्रत को मना रहे हैं. इस महान पर्व को खूब लोगअच्छे तरीके से मनाएं. सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है. हमने पिछली बार ही सरकार के कैलेंडर में भास्कर महोत्सव को डाल दिया था. मैंने यहां के जिलाधिकारी को फोन कर कहा कि पिछले साल हमलोगों ने भास्कर महोत्सव किया था. आपके द्वारा एक पत्र जाना चाहिए राशि के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस सरकार को भास्कर महोत्सव के प्रति आकर्षण नहीं है. इसीलिए इस भास्कर महोत्सव के लिए के लिए यहां के प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं किया गया.' - डॉ आलोक रंजन, पूर्व मंत्री सह भजपा विधायक

लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व : लोक आस्था के महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है. छठव्रतियों ने रविवार 30 अक्टूबर को शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया. लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार समेत उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों सहित विदेशों में भी उत्साह का (Chhath Puja In Bihar) माहौल है. आज अस्ताचलगामी सूर्य को 'पहला अर्घ्य' (First Arghya Of Chhath Puja) दिया गया है. छठ महापर्व (Chhath Puja 2022) में संध्याकालीन अर्घ्य की विशेष महत्ता है. चार दिवसीय छठ महापर्व में आज व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 31 अक्टूबर को यानी कल उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे. उसके बाद छठ महापर्व का समापन हो जाएगा.