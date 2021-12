रोहतास: रोहतास के बिक्रमगंज इलाके (Bikramganj area of Rohtas) में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी (Woman commits suicide by hanging in Rohtas) कर ली. बताया जा रहा है पारिवारिक तनाव में महिला ने अपनी जान दी है. मौके पर पहुंची पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच में जुटी है. मृतका का नाम अंजुम परवीन बताया जाता है. उसके पति का नाम सद्दाम हुसैन है.

घटना के बारे में बताया जाता है कि बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में काव नदी के पास एक महिला ने अपने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली. बताया जाता है कि पारिवारिक तनाव के कारण महिला ने यह कदम उठाया है. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, पुलिस मृतका के पति से पूछताछ कर रही है. बहरहाल, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पारिवारिक तनाव ही घटना का कारण है. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है.

