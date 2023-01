रोहतास: नए साल के आगाज पर रोहतास में पर्यटन स्थलों (Tourist Place In Rohtas At New Year) पर लोगों की भारी भीड़ दिखी है. दरअसल चेनारी प्रखंड के दुर्गावती जलाशय पर आज पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. यहां नए साल के मौके पर घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर पिकनिक का आनंद उठाया.



दुर्गावती जलाशय में मनाए पर्यटक: दरअसल जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर जिला के सीमावर्ती इलाके में स्थित दुर्गावती जलाशय में कई पर्यटक पहुंचे. इस दौरान दुर्गावती जलाशय में पर्यटकों ने नाव की यात्रा की. इसके साथ ही लोगों ने यहां पर पिकनिक मनाया. यहां पहुंचकर काफी संख्या में लोगों ने जलाशय का आनंद लिया. यहां वन विभाग और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयास से दुर्गावती जलाशय के झील में 3 बोटों की व्यवस्था की गई है. जिसमें एक निश्चित शुल्क का पेमेंट करने के बाद पर्यटकों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इसी के तहत आज नए साल पर सैकड़ों लोगों ने झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया है.



पिकनिक मनाने वालों की भीड़: बीते देर रात से ही यहां जलप्रपात के पास नए साल पर पिकनिक मनाने वालों की भीड़ देखी गई. यहां आकर लोगों ने नौका विहार का आनंद लिया जिससे लोगों की खुशी दोगुनी बढ़ गई. इस जलप्रपात की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही. ताकि किसी के साथ कोई अनहोनी न हो.

"यहां वन विभाग और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयास से दुर्गावती जलाशय के झील में 3 बोटों की व्यवस्था की गई है. जिसमें एक निश्चित शुल्क का पेमेंट करने के बाद पर्यटकों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है". - मनोज कुमार, वन क्षेत्र अधिकारी