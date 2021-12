सासारामः बिहार के सासाराम में बस ने बाइक सवार बाप-बेटे को रौंद (One Died in Road Accident at Sasaram) दिया. इस हादसे में पुत्र की मौत (Son Died in Road Accident) हो गई. हालांकि पिता बाल-बाल बच गये. घटना नगर थाना क्षेत्र के लालगंज की है. हादसे के बाद बस के साथ चालक फरार हो गया. घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया.

इन्हें भी पढ़ें- कैमूर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, एक की मौत

मृतक का नाम संदीप कुमार(25) बताया जाता है, जो करगहर थाना के पुरहरा का निवासी था. मिली जानकारी के अनुसार संदीप पिता जीत नारायण सिंह को बाइक पर बैठाकर गांव से सासाराम जा रहा था. इसी दौरान लालगंज के पास हादसे का शिकार हो गया. घटनास्थल पर ही संदीप की मौत हो गई, दूसरी तरफ उनके पिता जीत नारायण सिंह को हल्की-फुल्की चोटें आई है.

सड़क हादसे में पुत्र की मौत

हादसे के बाद घटनास्थल पर जाम की स्थिति हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है.

इन्हें भी पढ़ें-सारण में रफ्तार का कहर: अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP