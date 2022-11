रोहतास : सोशल प्लेटफार्म पर आजकल लोगों को चैटिंग (Chatting to people on social platforms nowadays) करना क्रेज बन गया है. यही पागलपन लोगों को धोखाधड़ी का शिकार भी बना रही है. कुछ ऐसा ही मामला बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज से सामने आया है. जहां एक शातिर महिला ने पहले तो एक शख्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया. फिर उससे मिलने के बहाने बुलाकर किडनैप करा (Kidnaping in Rohtas) लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत को 12 घंटे के अंदर बरामद भी कर लिया.





बनारस में हुई थी दोस्ती : चार साल से फेसबुक फ्रेंड के प्यार में दीवाना एक शख्स जो बघेला थाना छेत्र के भलुआहि का रहने वाला है. वह निजी काम से बनारस गया था. तभी पूजा (बदला हुआ नाम) ने उसे मिलने के बुलाया. वह बनारस से सासाराम ट्रेन से आया तथा सासाराम से बस से फिर बिक्रमगंज फिर उक्त महिला से मिलने इंद्रा नगर पहुंच गयी. इसी क्रम में महिला के सहयोगियों के द्वारा सख्स को किंडनैप कर लिया गया. उसे इंद्रा नगर मोहल्ले से अपहरण कर बाइक से भोजपुर ले जाया गया. जहां गांव में घर में बंद करके रखा गया था.



भाई के शिकायत पर हुई कार्रवाई : रोहतास के एसपी आशीष भारती ने बताया कि शख्स के भाई के द्वारा शिकायत के आधार पर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया गया. ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की गई. इसी दौरान भोजपुर पुलिस से भी संपर्क करने पर अगियाव बाजार के अमेहता गांव में छापेमारी की गई. सख्श को वहां से सकुशल बरामद किया गया. एसपी ने बताया कि इस कांड में शामिल जयराम खरवार जो कि अगियाव बाजार का रहने वाला है उसे एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस व चार ताले के साथ गिरफ्तार किया गया है.





"घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों का पता लगाकर छापेमारी की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा साथ ही विशेष टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है. " आशीष भारती, एसपी, रोहतास

