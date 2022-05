रोहतास: दुनिया में डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है. मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए इनलोगों को धरती का भगवान माना गया है. कुछ लोग फर्जी तरीके से इसे बदनाम कर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं. जिला से लेकर प्रखंड तक तथाकथित फर्जी चिकित्सकों की कमी नहीं है. इसी तरह के नये मामले में रोहतास में दो फर्जी चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया (Two Fake Doctors Were Arrested In Rohtas) है.



फर्जी चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई : जिले के बिक्रमगंज में अवैध क्लीनिक चलाने के मामले में फर्जी चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने दोनों फर्जी चिकित्सकों को जेल भेज दिया है. दोनों चिकित्सक गलत तरह से अपनी क्लीनिक चलाते थे. ये खुद ही अपनी क्लीनिक में महिलाओं के प्रसव पीड़ा होने पर भी खुद ही सीजेरियन ऑपरेशन भी कर देते हैं. ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है.



अस्पताल में हुई थी प्रसूता की मौत: बताया जाता है कि बिक्रमगंज थाना अंतर्गत एक अवैध क्लिनिक, कुछ फर्जी डॉक्टर द्वारा संचालित किया जा रहा था. उक्त अवैध क्लीनिक में ऑपरेशन एवं अवैध रूप से मरीजों का उपचार किया जा रहा था. इलाज के क्रम में सीमा खातून की मौत हो गई जिसके पति सद्दाम हवारी हैं. इस संबंध में सद्दाम हवारी ने धनगाई थाना बिक्रमगंज में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

SP ने मामले को संज्ञान में लिया : रोहतास एसपी आशीष भारती (Rohtas SP Ashish Bharti) के द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया. एसपी ने इस मामले में संलिप्त फर्जी डॉक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया. विशेष टीम के द्वारा फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी हेतु उनके ठिकानों को पता लगातार छापेमारी की जा रही थी. इसी क्रम में रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कांड में संलिप्त फर्जी चिकित्सक दूसरे जगह भागने के फिराक में हैं.



ऐसे गिरफ्तार किये गये फर्जी डॉक्टर: पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिक्रमगंज थाना के पुलिसकर्मियों ने धनगाई मोड़ के पास घेराबंदी कर दी. छापेमारी के दौरान फर्जी डॉक्टर विशाल कुमार सिंह को नोखा थाना क्षेत्र और रामचंद्र प्रसाद सिंह को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि दोनों फर्जी डॉक्टरों के द्वारा अवैध रूप से क्लीनिक चलाने एवं इस तरीके के अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली गई है. गौरतलब है कि 5 मई को एक निजी क्लीनिक में बिक्रमगंज के धनगाई निवासी सीमा खातून को उसके परिजन डिलीवरी कराने ले गए थे. जहां उक्त फर्जी डॉक्टरों के द्वारा प्रसूता के खून में कमी होने के बावजूद भी सर्जरी की गयी, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई थी .





