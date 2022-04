पूर्णिया: पूर्णिया में त्रिकोणीय प्रेम (Triangular Love in Purnea) का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. युवक की प्रेमिका किसी और के साथ फरार हो गयी तो उसने अपनी जान देने की कोशिश (Youth tries to commit suicide in Purnea) की. आनन-फानन में उसके परिजन उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां प्राथमिक उपचार किया गया लेकिन उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल वह पूर्णिया सदर अस्पताल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें: अनोखी लव स्टोरी: साली को जीजा के भाई से हुआ प्यार.. तो खरमास में ही रचा ली शादी

प्रेमिका ने दूसरे युवक से कर ली शादी: पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के कटवा गांव के रहने वाले सूरज का गांव की एक युवती के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग कर रहा था. सूरज उससे शादी करना चाह रहा था. दूसरी ओर उसकी प्रेमिका का सूरज के साथ ही गांव के अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. सूरज को इसकी भनक तक नहीं थी. इसी बीच सूरज ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की बात कही तो तैयार भी हो गयी. जब सूरज शादी के लिए दबाव बनाने लगा तो प्रेमिका अपने दूसरे प्रेमी के साथ गांव से फरार हो गयी और शादी कर ली.

देखें वीडियो

हताश होकर की खुदकुशी की कोशिश: जैसे ही सूरज को इस बात की जानकारी मिली, उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और खुदकुशी की कोशिश की. इसी बीच सूरज के परिवार वालों की निगाह पड़ी. उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़कर सूरज को बाहर निकाला और उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. सूरज की स्थिति नाजुक बनी हुई है. सूरज की मां का कहना है कि प्यार में उसके बेटे ने जान देने की कोशिश की है. अररिया में रह रहा सूरज का छोटा भी पूर्णिया अस्पताल पहुंचा चुका है.

ये भी पढ़ें: ये हुई न बात! दहेज बनी प्यार में बाधा तो लड़की के घर पहुंचा लड़का, मंदिर में रचा ली शादी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP