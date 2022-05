पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया (youth commits suicide in Purnea) के डगरूआ थाना क्षेत्र (Dagarua police station area) के एक्वा बरसोनी गांव (suicide in ekka barsoni village) में एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति ने नशीली पदार्थ खाकर अपनी जान दी है. मृतक की पहचान मंटू के रूप में हुई है, जो दिव्यांग था. मृतक मंटू की पत्नी किसी और को पसंद करती थी. ससुराल के ही गांव का रहने वाले मनीष के साथ उसका प्रेम प्रसंग (wife eloped with lover in Purnea) चल रहा था और वह अपने प्रेमी के संग फरार हो गई. यह सदमा मंटू बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी.

पढ़ें- पंजाब में इश्क लड़ा रही थी पत्नी.. उसी की हत्या में जेल काट रहा था पति.. तभी हुआ खुलासा

प्रेमी संग पत्नी फरार: मंटू को पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के संग फरार हो गई है. पत्नी का प्रेमी मनीष के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जैसे ही मंटू को इस प्रेम प्रसंग का पता चला वो गुस्से में अपने ससुराल मटिहानी पहुंच गया. उसने सोचा कि शायद पत्नी मायके में होगी. लेकिन मायके में पत्नी को न पाकर मंटू हताश हो गया और वो समझ गया कि जो भी उसकी पत्नी के बारे में ग्रामीण कह रहे हैं वो सही है.

पति ने जहर खाकर दे दी जान: प्रेमी संग पत्नी के फरार होते ही पति ने अपना आपा खो दिया. उसने अपने ससुराल में ही जहर खा लिया,जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी जैसे ही मंटू के परिजन को मिली सभी लोग ससुराल पहुंचे और मंटू को लेकर पूर्णिया सदर अस्पताल आए. लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मंटू विकलांग था और उसके छोटे बच्चे हैं.

दिव्यांग और बेरोजगार था पति: बताया जा रहा है कि विकलांग रहने की वजह से मंटू कोई काम नहीं करता था. पत्नी को यही बात सताती थी कि उसका पति कमाता नहीं है, जिस वजह से वह गांव के किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग करने लगी थी. दिव्यांग और बेरोजगारी के कारण मंटू को छोड़कर उसकी पत्नी अपने प्रेमी संग फरार हो गई है. इस घटना गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है. वहीं मंटू के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.



पढ़ें- Video: 3 बच्चे की मां को 2 बच्चे के बाप से हुआ प्यार, पति ने प्रेमी से भरवा दी मांग



यह भी पढ़ें - छपरा में प्रेमी युगल की मंदिर में करायी गई शादी, पुलिस वाले बने बाराती

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP