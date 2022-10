पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में दसवीं के छात्र की हत्या (10th class student murdered in Purnea) हुई है. अज्ञात बदमाशों ने चाकू घोंपकर छात्र को मौत के घाट उतार (Student stabbed to death in Purnea) दिया और मौके से फरार हो गए. ये मामला जानकीनगर थाना क्षेत्र के चकमका गांव का है. मृत छात्र के परिजनों के अनुसार वह अपने दोस्त के घर गया था. घर लौटने के क्रम में छात्रों को बदमाशों ने चाकू से वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आनन-फानन में छात्र का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है.

मेले का फायदा उठाकर भागे बदमाश: जानकारी के मुताबिक जानकीनगर थाना क्षेत्र के चकमका गांव में दसवीं के छात्र की हत्या हुई है. मृत छात्र की पहचान मानव कुमार (15) के रूप में हुई है. मानव अपने दोस्त को घर छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था. उसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गए. गांव में मेला लगे होने के कारण काफी भीड़ भाड़ था. जिसका फायदा बदमाशों ने उठाया और घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो गए.

"सुबह थाने पर फोन आया कि एक छात्र की हत्या हुई है. बड़ा बाबू घटनास्थल पर रवाना हुए थे. छात्र की चाकू मारकर हत्या हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा" - रोहित कुमार, सिपाही, जानकीनगर थाना

अस्पताल पहुंचते ही छात्र ने दम तोड़ा: चाकू के वार से घायल छात्र को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीक के अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया. इधर, घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसके बाद घटनास्थल का मुआयना किया. मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.