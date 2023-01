पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया में बायसी थाना क्षेत्र (Baisi police station) के कदवा गांव में 10 से 12 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में घुसकर डकैती की घटना (Jewelery And Cash Stolen From Home In Purnea) को अंजाम दिया. घटना के बाद घर की मालिक जुबैदा खातून ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है.

हथियारों से लैस थे सभी डकैतः गृह स्वामिनी जुबेदा खातून ने बताया कि तो रात के 1:00 बजे बंदूक और हथियार से लैस करीब 10 से 12 नकाबपोश डकैत उनके घर पर आए और जबरन दरवाजा खुलवाया. हथियार के बल पर उन्होंने अलमारी से करीब 3 भर सोना, 100 भरी चांदी और 4000 रुपये लूट लिए और धमकाते हुए चलते बने. सभी लोग हथियार से लैस थे. महिला ने बताया के उसके पति दूसरे प्रदेश में रहकर काम करते हैं. घर में कोई पुरूष नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया.

"मेरे पति पुणे में रहकर काम करते हैं. घर पर हम और मेरे बच्चे अकेले थे. रात के एक बजे घर का दरवाजा खुलवा कर घर में 10-12 लोग घुस गए. लूटपाट की पूरा घर तहस-नहस कर दिया. हथियार था सभी के पास. अलमारी में रखा सोना और चांदी और कैश ले गए"- पीड़ित महिला

मामले की जांच में जुटी पुलिसः वहीं, सूचना मिलते ही बायसी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच की. बायसी एसडीपीओ आदित्य कुमार ने कहा कि पीड़िता जुबेदा खातून के बयान पर डकैती की प्राथमिकी दर्ज की गई है. फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.