पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो (2 people died in Road Accidents in Purnea) गई. इनमें 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत (2 People Died In Purnea) हो गई. वही एक बुरी तरह जख्मी हो गया. पहली घटना पूर्णिया के मुफसिल थानां के रानीपतरा के पास घटी. जहां हाइवा की चपेट में आने से एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. वहीं दूसरी घटना पूर्णिया के भवानीपुर के अकबरपुर में घटी. जहां सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई वही दूसरा बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया.

हाइवा की चपेट में आने से हुआ हादसा: पहली घटना मुफसिल थानां के रानीपतरा में घटी जहां हाइवा की चपेट में आने से 13 वर्षीय सोनू नामक बच्चे की मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया. वही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया और शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.



शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मेडिकल कॉलेज: वहीं दूसरी घटना के पूर्णिया के भवानीपुर थानां के अकबरपुर में घटी जहां सड़क हादसे में तेज रफ्तार बाइक सवार की मौत हो गई. वही दूसरा बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गया. जिसका इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई हैं. मृतक की पहचान 19 वर्षीय विभाष के रूप में हुई है. वही 20 वर्षीय ज्ञानी कुमार घायल है. घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.