पटना: राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र के अनीसाबाद में एक युवक ने पंखा से लटककर आत्महत्या (Suicide By Hanging From Fan In Patna) कर ली. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक का नाम दीपक है. जो मूल रूप से किककिरी अगिआंव भोजपुर का रहने वाला था. उसकी पहचान पर्स में रखे आईडी से की गई.

पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी. जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि वह पटना के अनीसाबाद में रहकर विवाह में बैलून और फूल सजावट का काम करता था. दीपक की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि दीपक अकेला रहता था और एक कमरे में बंद होकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली.

घटना की जानकारी मकान मालिक अमित ने पुलिस को दी. इस संबंध में सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि युवक दीपक ने पंखे से कपड़े का फंदा लगाकर आत्महत्या की है. घटना स्थल पर पहुंचकर शव उतरवा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की छानबीन चल रही है.

