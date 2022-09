पटना : प्रदेश की राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला है. मंगलवार की सुबह से आसमान में काली घटा छाई थी जिसके बाद दिन के 10 बजे से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है (Weather of Patna became pleasant due to drizzle). मौसम विभाग ने पूरे दिन रुक-रुक कर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. बारिश की गति कभी काफी तेज रह रही है तो कभी मध्यम रह रही है और बारिश से मौसम ठंडा हुआ है. पटना वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने 13 जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट (Alert to 13 districts of Bihar) जारी किया है.

बिहार के सभी हिस्सों में छाए हैं बादल :मौसम विभाग की मानें तो हिमालय क्षेत्र में मानसूनी ट्रफ रेखा की सक्रियता बढ़ने से बिहार के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश का सिस्टम बना हुआ है, वहीं दक्षिणी हिस्से में हल्की से मध्यम स्तर के बारिश का पूर्वानुमान है. बिहार के सभी हिस्सों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने बताया है कि 10 सितंबर तक मानसून काफी सक्रिय है और 6 और 8 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्से में मध्यम से भारी स्तर के बारिश का पूर्वानुमान है. अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. वहीं सूखे से जूझ रहे किसानों को भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी.

13 जिलों में वज्रपात को लेकर किया गया अलर्ट : मौसम विभाग ने मधेपुरा, सुपौल, अररिया, मधुबनी समेत 13 जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की गई है कि बारिश के समय खुले मैदान में न रहे, बिजली के पोल और बड़े पेड़ के आसपास ना रहे. बारिश का मौसम जैसे ही बनता है किसी पक्के मकान की शरण में जाएं. मवेशियों को भी खुले में ना छोड़ें, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों में ना बांधे.

