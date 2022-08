पटना: बिजली की समस्या (Electricity Problem In Patna) को लेकर ग्रामीणों ने मसौढ़ी-पितवास सड़क को जाम (Road Jam For Electricity In Patna) कर दिया है. जिले के मसौढ़ी प्रखंड के कराय, खरांट समेत चार पंचायत में बिजली के लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण इलाके के लोग काफी परेशान हैं. इस कारण लोगों की भीड़ ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है. इस जाम को कराय पंचायत के मुखिया पिंकू कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर आगजनी की.



बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीण: दरअसल यह मामला जिले के मसौढ़ी-पितवास मार्ग का है. जहां बिजली की समस्या से परेशान होकर मसौढ़ी प्रखंड के 4 पंचायतों के सैकडों ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी करते हुए मसौढ़ी पितवास मार्ग को जाम कर दिया और आक्रोशित लोगों ने पूरे यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया. ग्रामीणों के अनुसार प्रखंड के कराय, खरांट समेत चार पंचायतों में बिजली के लो वोल्टेज की समस्या और फीडर से जोड़ने की समस्या से बिजली की सही ढंग से आपूर्ति नहीं हो पा रही है.

बिजली के लिए सड़क जाम: कराय पंचायत निवासी पिंकू कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. ग्रामीणों का कहना था कि गांव के किसान परेशान हैं. बिजली नहीं आने से पानी नहीं आ रहा है. जिससे गांव के सारे लोग परेशान है. इस बात की शिकायत कई बार बिजली विभाग को दी गई लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ने शिकायत दूर करने की कोशिश भी नहीं की. जिसके बाद सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं. ताकि जिले के अधिकारियों तक यह बात पहुंचे और सभी पंचायतों से बिजली की समस्या को दूर किया जाये.









'बिजली विभाग चारो पंचायत में बिजली की आपूर्ति सही करे ताकि हमलोग के पास सही तरीके से बिजली पहुंचे. एक और मांग है कि बिजली के बिल को सही से सुधार करे ताकि हमलोग बिजली बिल को सही तरीके से भर सकें'.- पिंकू कुमार, मुखिया, कराय पंचायत, मसौढ़ी