पटना: एक ओर बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान (People Upset due to Rising Inflation) हैं. वहीं, दूसरी ओर सब्जी के बढ़े दाम ने आम लोगों की कमरतोड़ कर रख दी है. इस महंगाई ने आम आदमी के बजट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. महंगाई के चलते बाजारों से सब्जी खरीदना मानों एक सपना बनकर रह गया (Vegetables became expensive in Patna) है. सब्जी खरीदना अब किसी के बस की बात नहीं रह गई है. बस सब्जियों को देख तसल्ली कर लेना है.

पटना की सब्जी मंडी में हरा चना 400 रु बिक रहा है, तो परवल 250 रु बिक रहा है. अब ऐसे में किचन और आम लोगों की थालियों से सब्जियां लगभग गायब हो चुकी हैं. सब्जी खरीदना तो दूर सब्जी की दुकान की ओर देखना लोग मुनासिब नहीं समझ रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी पटना के अंटा घाट और राजा पुल के पास की सब्जी मंडी का जायजा लिया तो हमने पाया कि सब्जी के दामों में बेतहाशा वृद्धि से सब्जी मंडी में कम लोग पहुंच रहे हैं. जो लोग पहुंच रहे हैं सब्जी के दाम सुनते ही चौक जा रहे हैं.

पटना में जो लोग पहले 1 किलो सब्जी खरीदते थे वह आज पाव भर सब्जी खरीद रहे हैं. वह भी जो सब्जी सस्ती है. वहीं, सब्जी खरीदना पसंद कर रहे हैं. हमने सब्जी व्यापारी से बात की तो उन्होंने बताया कि परवल ₹250 बिक रहे हैं. हरा चना ₹400 किलो है. सहजन ₹200 किलो बिक रहा है. व्यापारी ने बताया कि जो सब्जी महंगी है, उसमें पूंजी भी अधिक लगाना पड़ता है और सील नहीं होने से सब्जी खराब हो जाता है. जिस कारण से कम मात्रा में ही महंगी सब्जी को लाते हैं. ऐसे में काफी परेशानी बढ़ गई है.

सब्जी मंडी में पहुंची गृहिणी रीता सिंह ने बताया कि सभी सब्जियों का दाम बढ़ गया है खास करके परवल, भिंडी, नेनुआ लेना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन सब्जियों के दाम काफी बड़े हुए हैं. ऐसे में जो सब्जी 40-50 रुपए केजी है, वही सब्जी खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है. खाद्य पदार्थ के दाम भी बढ़ गए हैं और अब सब्जी के बेतहाशा वृद्धि से घर चलाना मुश्किल हो गया है.



राजधानी पटना की सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट

सब्जियां रेट हरा चना 400 रुपए/किलो परवल 250 रुपए/किलो सहजन 200 रुपए/किलो भिंडी करेला 100-120 कटहल 80 रुपए/किलो बीन्स 60 रुपए/किलो केला 80 रुपए दर्जन शिमला मिर्च 180 रुपए/किलो नेनुआ 60 रुपए/किलो छीमी 40-50 रुपए/किलो सेम 80 रुपए/किलो फूलगोभी 40 रुपए/किलो टमाटर 40 रुपए/किलो बेगन 40-50 रुपए/किलो कद्दू 80 रुपए/किलो





