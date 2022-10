पटना: बिहार में सरकारी नौकरी (Government jobs in Bihar) चाहने वाले युवाओं के लिए एक बेहतर मौका आया है. बिहार के सिविल कोर्ट में 7692 पदों पर वैकेंसी (Vacancy For Post of Civil Court in Bihar) निकली है जिसमें कलर्क के 3325 पद हैं. कल लड़की के अलावा स्टेनोग्राफर के 1562 गवाही लेखक के 1132 और चपरासी के 1673 पदों पर वैकेंसी निकली है जिसके लिए आवेदन की आखिरी तिथि 20 अक्टूबर 2022 है.





आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को ₹600 का आवेदन शुल्क देना होगा वही एससी और एसटी के उम्मीदवारों को ₹300 का आवेदन शुल्क देना होगा. चपरासी के 1673 पदों के लिए शैक्षणिक हारता दसवीं पास है वही कलर्क के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा भी अलग अलग है. चपरासी के पद पर आवेदन करने वालों के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच है वही कलर्क और स्टेनोग्राफर के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच है वही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.





कलर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों का सबसे पहले प्रिलिमनरी टेस्ट होगा उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा वही पियून के पद के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किया (Bihar Employment News) जाएगा. आवेदन करने की आखिरी तिथि 20 अक्टूबर 2022 है. आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.districts.ecorts.gov.in/patna पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पर अधिक जानकारी भी आवेदन संबंधित प्राप्त कर सकते हैं.