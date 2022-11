पटना: राजधानी पटना के खगौल मजार पर उर्स का आयोजन किया गया था. इस मौके पर समाज के सैकड़ों लोग खगौल पहुंचे और बाबा हजरत पीर नसीरूद्दीन शाह रहमतुल्लाह का मजार (Tomb of Peer Naseeruddin Shah Rahmatullah) पर चादरपोशी की. इस मौके का खास आकर्षण रहा किन्नरों का एक ग्रुप, जो फुलवारीशरीफ से मजार तक डांस करते हुए (Kinnar Dance On Occasion Of Urs in Patna) पहुंचे. किन्नरों का डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

रास्ते भर डांस करते पहुंचे किन्नर: लोगों का हुजूम उनके डांस को देखने के लिए ठहर जा रहा था. खगौल बाजार और मोती चौक पर यह नजारा और भी अच्छा हो गया जब किनारों की टोली रोड पर फिल्मी गानों पर थिरकने लगे. टोली डांस करते हुए गांधी स्कूल फुलिया टोला रोड पर स्थित हजरत पीर नसीरूद्दीन शाह रहमतुल्लाह के मजार पर पहुंचा.

किन्नरों ने की मजार पर चादरपोशी: इस मजार पर किन्नर समाज के लोग मन्नत पूरी होने की आस लेकर पहुंचते हैं. मन्नत पूरी हो जाने के बाद मजार पर चादरपोशी कर पीर बाबा के आगे अपना सिर झुकाते हैं. उर्स के मौके पर यहां बिहार के कई जिले के किन्नर समाज के लोग शामिल हुए. खगौल के किन्नर के गुरु साधु रेखा ने बताया की इस बार किन्नर समुदाय के 500 लोग चादरपोशी में शामिल हुए. ये चादरपोशी करके हमलोग जजमान के लिए दुआ मांगते हैं.