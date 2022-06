1.IGIMS में मरीज की पिटाई, पप्पू यादव ने की पीड़ित से मुलाकात.. गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग

पटना के आईजीआईएमएस (IGIMS) में गार्ड्स द्वारा मरीज और उनके अटेंडेंट को पीटे जाने के बाद जाप संरक्षक पप्पू यादव (pappu yadav met to victim In IGIMS) ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने मामले को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए गार्डस पर कार्रवाई की मांग की है.

2.बांका: कंटेनर ने ऑल्टो में मारी टक्कर, कार चालक की मौत

भागलपुर-हंसडीहा मार्ग पर कार और कंटेनर की टक्कर (Direct collision of car and container In banka) में कार कंटेनर के अंदर जाकर दब गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

3.CPI माले विधायक दल की बैठक, मानसून सत्र को 5 से बढ़ाकर 15 दिन करने की मांग

बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 24 जून से शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा. इसको लेकर सीपीआई माले विधायक दल की बैठक (CPI ML Legislature Party meeting) हुई. जहां विधायकों ने कहा कि हम सरकार से सत्र की अवधि को 5 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने की मांग करेंगे.

4.राहुल गांधी ने समस्तीपुर मामले में मांगी रिपोर्ट, शव देने के लिए मांगे थे 50 हजार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समस्तीपुर मामले में रिपोर्ट मांगी है. समस्तीपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि एक कमिटी मामले की जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को भेजी जाएगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

5.बेगूसराय में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की चपेट में आने से शिक्षिका की मौत

बेगूसराय में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से शिक्षिका की मौत (Female teacher dies after being hit by Scorpio) हो गई. महिला अपने बेटे के साथ बाइक से रोसड़ा जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ है.

6. VIDEO: 'इतना पावर है कि अवैध हथियार को भी लाइसेंसी साबित कर देगें', रिवाल्वर दिखाकर बोला युवक

छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र (Bhagwan Bazar Police Station) के रहने वाले एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हथियार दिखाते हुए अपने पावर की बात कर रहा है. वीडियो में वो फिल्मी स्टाइल में एक्शन भी करता नजर आ रहा है.

7.शेखपुरा में शराब से भरी ऑटो जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार

शेखपुरा में विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार(Smuggler arrested with foreign liquor) हुआ है. करंडे थाना पुलिस ने शेखपुरा-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर हंसापुर मोड़ के पास से 216 बोतल विदेशी शराब से भरी ऑटो को जब्त किया है.

8.8. आसान सफर.. जाम से मुक्ति.. मरीन ड्राइव का मजा...यह है पटना का क्वीन नेकलेस

अब बिहारवासियों को मरीन ड्राइव का मजा लेने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा बल्कि पटना में ही खूबसुरत नजारों के बीच पिकनिक मना सकते हैं. सबसे बड़ी बात ये कि मुंबई मरीन ड्राइव से कई ज्यादा एडवांस पटना का मरीन ड्राइव ( Bihar Marine Drive) होगा. क्या है इसकी खासियत पढ़ें..

9.सिवान में 3 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी लूट, फिल्मी स्टाइल में CSP संचालक से 6.50 लाख ले उड़े बदमाश

सिवान में 3 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी लूट (Second Big Robbery in Siwan) हुई है. बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल से सीएसपी संचालक से 6 लाख 50 हजार रुपए लूट लिए. बाइक सवार दो की संख्या में आए अपराधियों ने एसबीआई बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे सीएसपी संचालक सुनील कुमार (CSP Operator Sunil Kumar) को हथियार के बल पर लूट लिया. पुलिस घटना की सूचमा मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

10.Prophet Muhammad Row: जमुई में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग

जमुई में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन (Protest against nupur sharma) देखने को मिला. इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जुलूस निकाला और उनका पुतला फूंका. ये लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

