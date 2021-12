पटनाः तेजस्वी की क्रिश्चियन मूल की लड़की से शादी (Tejashwi Yadav Married With Rajshree Yadav) करने से उनके मामा साधु यादव काफी नाराज हैं. वे तेजस्वी यादव पर हिंदू धर्म और यादव समाज को कलंकित करने का आरोप भी लगा चुके हैं. इधर, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पटना पहुंचे, जहां मामा साधु यादव के गुस्से (Anger of Mama Sadhu Yadav) पर अपनी सफाई दी.

तेजस्वी ने कहा कि किसी को नाराजगी है कि नहीं उन्हें पता नहीं है. मामा साधु यादव के बारे में उन्होंने कहा कि (Tejashwi Yadav Replied To Mama Sadhu Yadav) वे बड़े हैं. उनका सम्मान है. इसपर विशेष टिप्पणी करने की जरुरत नहीं है. लेकिन हमलोग लोहियावादी हैं. जब हम ए टू जेड की बात करते हैं तो भेदभाव करना ठीक नहीं है. परिवार में खुशी का पल है. दोनों परिवार की मर्जी और आशीर्वाद से हम एक हुए हैं. नई ऊर्जा मिली है. इस ऊर्जा को बिहार की जनता की सेवा में लगाना है.

दरअसल, सोमवार की शाम अपनी पत्नी रचेल (जो अब राजश्री हैं) के साथ पटना पहुंचे. एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए राजद कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों की काफी भीड़ उमड़ी थी. एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक हर्ष का माहौल था. कार से नव दंपत्ति राबड़ी आवास पहुंचे.

इसके बाद उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी से लेकर पत्नी के नाम और रिसेप्शन पर तेजस्वी ने (Tejashwi yadav Said On His Marriage) अपना बयान दिया. छिप-छिपाकर शादी करने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई है. वहीं, शादी की जल्दबाजी और किसी को निमंत्रण नहीं देने पर कहा कि समय का अभाव था.

बता दें कि तेजस्वी का शादी के बाद से ही उनके मामा साधु यादव लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे. तेजस्वी ने कहा था कि तेजस्वी यादव एक आदमी नहीं हैं, वे नेता प्रतिपक्ष हैं. 13 करोड़ लोगों की नजर है. ऐसा नहीं था तो इस्तीफा देकर शादी कर लेते. तेजस्वी ने कुल को कलंकित कर दिया है. पुराने मित्र से शादी करने की बात पर कहते हैं कि यह गलत है, मुझे पता नहीं रहता. साधु यादव का यह भी कहना है दूसरे धर्म में बेटे की शादी कराई है तो बेटियों की शादी क्यों नहीं कराई. लालू यादव की पैदाइश हमारे घर से हुई थी. वहीं से जेल गए थे. उनको मुख्यमंत्री हम ही बनाए थे.

इसके बाद से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने पटलवार किया था. रोहिणी ने जहां साधु यादव को जहां कंस मामा कह दिया था, वहीं तेजप्रताप ने पटना आने के बाद गर्दा उड़ा देने की धमकी दी थी.

